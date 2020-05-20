Врио главы Коми выступил против идеи объединения республики с НАО и Архангельской областью

ТАСС, 20 мая. Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выступил против идеи объединения региона с Архангельской областью и НАО, об этом он сообщил в среду в видеообращении к жителям, размещенном на официальной странице региона во "ВКонтакте".

Ранее члены рабочей группы в Ненецком автономном округе по подготовке предложений по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта РФ в результате объединения Архангельской области и НАО предложили рассмотреть вариант объединения трех регионов: Архангельской области, НАО и Республики Коми.

"Я против таких разговоров, против таких действий необдуманных. Считаю, что эта инициатива должна исходить снизу", - сказал Уйба.

Он добавил, что подобные инициативы должны исходить от людей, проживающих в обозначенных регионах. "Если это им нужно, если это обоюдное решение двух или трех субъектов, тогда это может иметь место быть. Если же это функциональное принятие решения, без мнения людей, проживающих на территории, это заведомо провальный вариант. Поэтому я хочу вам сказать, пожалуйста, не поддавайтесь каким-то настроениям, что это уже вопрос решенный, что это имеет место быть. На самом деле это некая гипотеза, которая обсуждается. Хочу подчеркнуть, что если уж брать статус республики, который сегодня у Республики Коми есть, то это значительно выше статуса области или автономного округа", - сказал Уйба.

Врио главы республики также напомнил, что в следующем году Коми будет отмечать свое столетие.