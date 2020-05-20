Россия предложила СБ ООН осудить попытку вторжения боевиков в Венесуэлу

Об этом заявил в среду первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, которое было созвано по инициативе РФ в связи с заявлением венесуэльских властей о проникновении в Венесуэлу из Колумбии группы американских наемников.

"Мы призываем всех участников сегодняшней дискуссии однозначно осудить попытку вторжения на суверенную территорию Венесуэлы", - сказал он. Полянский сообщил, что Россия подготовила проект соответствующего заявления СБ ООН, в котором осуждается применение силы в Венесуэле, и предлагает странам принять его по итогам дискуссии.