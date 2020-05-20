{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Россия предложила СБ ООН осудить попытку вторжения боевиков в Венесуэлу

ООН, 20 мая. /ТАСС/. Россия предлагает Совету Безопасности ООН принять заявление с осуждением проникновения иностранных боевиков на территорию Венесуэлы 3 мая.

На эту тему
"Залив Свиней" по-венесуэльски: невежливые люди получают отпор

Об этом заявил в среду первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, которое было созвано по инициативе РФ в связи с заявлением венесуэльских властей о проникновении в Венесуэлу из Колумбии группы американских наемников.

"Мы призываем всех участников сегодняшней дискуссии однозначно осудить попытку вторжения на суверенную территорию Венесуэлы", - сказал он. Полянский сообщил, что Россия подготовила проект соответствующего заявления СБ ООН, в котором осуждается применение силы в Венесуэле, и предлагает странам принять его по итогам дискуссии.

Теги
ВенесуэлаРоссияПолитический кризис в Венесуэле
Врио главы Коми выступил против идеи объединения республики с НАО и Архангельской областью
Владимир Уйба отметил, что подобные инициативы должны исходить от людей, проживающих в обозначенных регионах
Читать полностью