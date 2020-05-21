Минюст разрешил партии "Зеленая альтернатива" участвовать в выборах

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ внесло партию "Зеленая альтернатива" в список партий, имеющих право участвовать в выборах.

Согласно документу, размещенному на сайте Минюста в четверг, "Зеленая альтернатива" входит в "список политических партий, имеющих право в соответствии с законом "О политических партиях" принимать участие в выборах по состоянию на 20 мая 2020 года".

Минюст в начале апреля принял решение о государственной регистрации "Зеленой альтернативы". Председателем партии является Руслан Хвостов, в ее программе указано, что это партия "новой волны, приоритетом которой является охрана природы России и продвижение экологических ценностей на всех уровнях власти и общественного диалога".

В новость были внесены изменения (10:04 мск) - исправлено название партии по тексту, правильно "Зеленая альтернатива".