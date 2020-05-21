Путин поддержал намерение Кондратьева пойти на выборы губернатора Краснодарского края

НОВО-ОГАРЕВО, 21 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддерживает намерение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вновь избираться на пост главы региона. Об этом глава государства заявил на двусторонней встрече, прошедшей в четверг в режиме видеоконференции.

"Я думаю, что решать будут жители Краснодарского края на выборах, за ними конечное, решающее слово. Что касается меня, то я, безусловно, вашу кандидатуру поддержу, если вы принимаете решение идти на следующие выборы", - сказал Путин.

В апреле 2015 года Вениамин Кондратьев приступил к исполнению обязанностей губернатора Краснодарского края после того, как прежний глава края Александр Ткачев стал министром сельского хозяйства РФ. В сентябре 2015 года на первых за 11 лет прямых губернаторских выборах в регионе Кондратьев набрал 83,64% голосов. Его ближайший соперник Николай Осадчий от КПРФ получил 7,88%.

В администрации Краснодарского края Кондратьев занимал различные должности с 1994 года, с 2003 по 2014 годы был заместителем главы региона. Затем работал в Управлении делами президента РФ, в марте 2015 года был назначен заместителем Управляющего делами президента России.

Кондратьеву 49 лет. Имеет высшее образование по специальности "Юрист", кандидат юридических наук.