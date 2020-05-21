Захарова: Прага пока не ответила на предложение Москвы о двусторонних консультациях

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Чешская сторона пока не дала ответ на предложение Москвы провести консультации по актуальным вопросам двусторонних отношений. Об этом сообщила в четверг журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, партнеры в чешском внешнеполитическом ведомстве услышали сигнал из Москвы. "Однако официального ответа чешской стороны по срокам консультации мы до сих пор не получили, - отметила дипломат. - Призываем партнеров сесть за стол переговоров, чтобы обсудить весь комплекс накопившихся проблем, если в Праге сохраняется готовность выправить созданную чешской стороной нездоровую ситуацию в двусторонних делах".

Одним из вопросов, который предстоит обсудить на консультациях, как сообщила Захарова, станет ситуация вокруг памятника маршалу Коневу, который ранее демонтировали в Праге. "Неоднократно мы напоминали о статье 21 [Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией от 1993 года], согласно которой сохранность, уход и доступ к воинским памятникам обязана обеспечивать чешская сторона, - указала она. - Считаем сложившуюся ситуацию нарушением этих положений".

Официальный представитель МИД также обратила внимание на то, что монумент Коневу долгие десятилетия числился в общенациональном реестре военных памятников, который ведет Министерство обороны Чешской Республики. "Сейчас это, вопреки имеющимся фактам, отрицают. Будем добиваться ответа чешской стороны, на каком основании этот монумент был именно сейчас изъят из реестра", - добавила дипломат.

Памятник маршалу Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию со стороны президента Чехии Милоша Земана, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Его планируют передать в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".