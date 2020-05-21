Захарова назвала заказным фейком вброс информации о саммите США и Палестины

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Распространенные рядом СМИ сообщения о якобы имевшей место инициативе России провести палестино-американский саммит в Женеве - это очередная заказная кампания против российской дипломатии. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В очередной раз имеем дело с проявлением порочной практики искажения фактов и дезинформации. Складывается впечатление, что российские дипломаты сейчас находятся под шквалом такой дезинформации. Как будто специально заказана очередная кампания против нашей дипломатии, но будем это все системно опровергать", - сказала она.

19 мая спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и помощник президента США, спецпредставитель по вопросам международных переговоров Ави Берковиц обсудили ближневосточное урегулирование. Захарова отметила, что в ходе разговора "о возможности проведения палестино-американского саммита в Женеве речь не шла", а главной темой беседы стали перспективы возобновления прямых палестино-израильских переговоров под международной эгидой. "С российской стороны была подтверждена твердая приверженность международно-правовой базе ближневосточного урегулирования, о который мы говорим постоянно, включая безальтернативность двухгосударственного принципа урегулирования конфликта", - указала дипломат.

По словам официального представителя, также "была акцентирована готовность России как участника "ближневосточного квартета" международных посредников (Россия, США, ЕС, ООН) к скорейшему проведению встречи именно в таком формате, как к этому призывал генсек ООН".

Ранее американский новостной портал Axios сообщил со ссылкой на неназванных западных дипломатов, что Россия якобы выступила с предложением организовать в Женеве встречу представителей США и Палестины при участии других сторон "ближневосточного квартета" и ряда региональных государств. Затем в СМИ появились предположения, что эта встреча может пройти на высшем уровне и включать отдельные контакты РФ и США по ближневосточной проблематике.