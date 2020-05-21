МИД РФ: действия США в Карибском море похожи на попытку ввести морскую блокаду Венесуэлы

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Активность ВМС и ВВС США в Карибском море выглядит, как попытки ввести морскую блокаду Венесуэлы. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что, по информации Пентагона, ВМС США сформировали ударную группировку в Карибском море, туда также передислоцированы три эскадронных миноносца в сопровождении корабля прибрежной зоны и противолодочных самолетов. "Подобного проецирования сил в регионе не было давно. Примечательно, что опубликованный Южным командованием сил США репортаж о тренировках личного состава свидетельствует о его подготовке к высадке на крупные плавсредства, а отнюдь не к перехвату малых быстроходных катеров, которые, как заявлялось, используются в рамках задекларированных Вашингтоном целей операции",- указала она.

"Подключение кораблей к маневрам совпало с появлением информации о направлении Ираном нефтетанкеров для доставки топлива в Венесуэлу. В таком контексте усилия США выглядят как попытки установить морскую блокаду Боливарианской Республики", - отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ адресовала американской стороне вопрос: "Готовы ли вы подтвердить, что сосредоточенные в Карибском бассейне военно-морские и военно-воздушные силы не имеют иных целей, кроме заявленных в рамках так называемой операции по пресечению незаконной деятельности?"

Захарова отметила, что такая активность происходит параллельно с усиливающимся санкционным давлением на Каракас в условиях пандемии. "Все более вопиющий характер приобретает не только сохранение, но даже ужесточение санкций против Венесуэлы администрацией США. Попытки выдать их за некие точечные рестрикции против отдельных представителей руководства страны, а речь идет о законном руководстве Венесуэлы, включая президента Николаса Мадуро, не выдерживают никакой критики. <…> Страну просто отрезают от ресурсов, мешая приобрести диагностические и лекарственные средства, предметы индивидуальной защиты, медицинское оборудование и расходные материалы", - указала дипломат.

Ранее в Минобороны Венесуэлы заявили, что ВС Боливарианской Республики обеспечат сопровождение танкеров, перевозящих в страну топливо из Ирана. В середине мая Каракас заявлял о преследовании со стороны США танкеров, перевозящих топливо в Венесуэлу из Ирана, что, по мнению МИД страны, является нарушением международных норм и прав граждан республики. Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации американского президента, что США рассматривают возможность применения мер в отношении Ирана за поставку топлива в Венесуэлу.