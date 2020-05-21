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Лавров: РФ рассчитывает на успешное проведение саммита БРИКС в Санкт-Петербурге

Мероприятие должно пройти в июле

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Россия надеется успешно провести саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в июле в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в обращении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова к читателям специального выпуска журнала "Международная жизнь", посвященного председательству России в БРИКС в 2020 году.

По словам министра, в ходе российского председательства Москва продолжит работать над расширением стратегического партнерства в политической, экономической и гуманитарной сферах. "Убежден, что такой конструктивный, ориентированный на результат подход, который разделяют наши друзья, станет залогом эффективного председательства России в объединении, позволит успешно провести 12-й саммит "пятерки" в Санкт-Петербурге в июле 2020 года", - подчеркнул он.

Как указал Лавров, в экономической сфере государства БРИКС отвергают методы протекционизма и односторонних санкций, исходят из безальтернативности выстраивания международной торговли на основе прозрачности, открытости и инклюзивности. "Поэтому неслучайно, что к деятельности БРИКС проявляет повышенный интерес все больше государств с динамичной экономикой", - заметил он.

Саммиты ШОС и БРИКС намечены на 21-23 июля в Санкт-Петербурге.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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