Лавров: РФ рассчитывает на успешное проведение саммита БРИКС в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Россия надеется успешно провести саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в июле в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в обращении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова к читателям специального выпуска журнала "Международная жизнь", посвященного председательству России в БРИКС в 2020 году.

По словам министра, в ходе российского председательства Москва продолжит работать над расширением стратегического партнерства в политической, экономической и гуманитарной сферах. "Убежден, что такой конструктивный, ориентированный на результат подход, который разделяют наши друзья, станет залогом эффективного председательства России в объединении, позволит успешно провести 12-й саммит "пятерки" в Санкт-Петербурге в июле 2020 года", - подчеркнул он.

Как указал Лавров, в экономической сфере государства БРИКС отвергают методы протекционизма и односторонних санкций, исходят из безальтернативности выстраивания международной торговли на основе прозрачности, открытости и инклюзивности. "Поэтому неслучайно, что к деятельности БРИКС проявляет повышенный интерес все больше государств с динамичной экономикой", - заметил он.

Саммиты ШОС и БРИКС намечены на 21-23 июля в Санкт-Петербурге.