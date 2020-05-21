МИД РФ призвал членов ОБСЕ отказаться от фейков и работать над урегулированием в Донбассе

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Россия призывает партнеров по ОБСЕ воздержаться от использования дезинформации в контексте внутриукраинского конфликта и сосредоточиться на мирном урегулировании в Донбассе. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы призываем наших партнеров воздержаться от использования слухов, неподтвержденных фактами данных, фейков, дезинформации, инсинуаций и так далее, потому что все это превращается в жуткую, грубую пропаганду, - сказала она. - Мы призываем сконцентрироваться на конструктивной работе для содействия урегулированию внутриукраинского конфликта в Донбассе".

В качестве примера очередной попытки использовать дезинформацию Захарова привела ситуацию, когда 14 и 15 мая на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене и на брифинге главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Яшара Халита Чевика представители США и Канады попытались обвинить Донецк в агрессивных действиях против наблюдателей ОБСЕ. "Представители США и Канады поведали историю о том, как 8 мая на сотрудников Специальной мониторинговой миссии, которые запускали под Горловкой беспилотный летательный аппарат, якобы напали ополченцы. Якобы они схватили наблюдателей, уложили их на землю лицом в грязь, скрутили им руки за спиной и наставили на них оружие. Это прямая цитата из того, о чем говорили представители США и Канады", - рассказала дипломат.

Захарова отметила, что при этом данные обвинения опроверг сам Чевик. "На деле же ситуация там, с его слов, свелась к возникновению недопонимания между ополченцами и наблюдателями миссии, что привело к задержке патруля примерно на три часа", - добавила она.

"После того, как эти факты были озвучены, наши североамериканские коллеги начали обвинять кого угодно, только не себя самих в проведении кампании по дезинформации. Вместе с тем факт абсолютно неприглядной лжи со стороны официальных лиц, представляющих две крупные страны в солидной общеевропейской организации, ничего кроме осуждения вызывать не может. Их выпады тем более недостойны, поскольку представители Донецка были лишены возможности им ответить", - подчеркнула представитель МИД РФ.