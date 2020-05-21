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США не уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко считает, что выход США из ДОН нанесет удар системе военной безопасности в Европе

МОСКВА, 21 мая . /ТАСС/. Россия не получила от США официального уведомления о выходе из Договора по открытому небу. Об этом заявил ТАСС в четверг заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

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"Ни о каких официальных уведомлениях мне неизвестно", - сказал он.

Грушко считает, что выход США из Договора по открытому небу нанесет удар системе военной безопасности в Европе. 

"Наша позиция совершенно четкая и неизменная - выход США из этого договора станет еще одним ударом по системе военной безопасности в Европе, которая и без того ослаблена предыдущими шагами администрации, в частности выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а еще раньше отказом НАТО ратифицировать соглашение об адаптации ДОВСЕ (Договора об обычных вооруженных силах в Европе - прим. ТАСС)", - сказал он.

Теги
СШАРоссияГрушко, Александр Викторович
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