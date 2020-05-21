МИД РФ: планы Израиля по аннексии оккупированных земель Палестины могут вызвать насилие

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Действия Израиля по аннексии части оккупированных территорий Палестины могут спровоцировать виток насилия в регионе. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ в связи с объявлением палестинского руководства о выходе из всех соглашений с Израилем и США.

"Российская сторона неоднократно предостерегала израильских партнеров от реализации односторонних планов, которые противоречат международно-правовой базе ближневосточного урегулирования, включающей соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, а также Арабскую мирную инициативу. Отмечали, что аннексия сделает невозможной территориальную непрерывность на Западном берегу реки Иордан, являющуюся неотъемлемым условием жизнеспособности будущего палестинского государства на основе границ 1967 года, - заявили в министерстве. - Вызывает озабоченность, что такие экспансионистские действия Израиля могут спровоцировать опасный виток насилия на палестинских территориях, а также дестабилизировать обстановку в ближневосточном регионе в целом".

В МИД подтвердили принципиальную позицию России в поддержку комплексного и устойчивого урегулирования палестино-израильского конфликта на основе двухгосударственного принципа в имеющихся международно-правовых рамках. "Призываем все стороны воздерживаться от любых шагов, способных спровоцировать новую опасную эскалацию в регионе и препятствующих созданию условий для возобновления прямых палестино-израильских переговоров", - подчеркнули в дипведомстве.

"Россия как участник "ближневосточного квартета" международных посредников продолжает контакты с представителями ООН, ЕС и США с целью подготовки к проведению в ближайшее время встречи в данном формате с возможным подключением заинтересованных арабских стран и Лиги арабских государств", - сообщили на Смоленской площади.

17 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан. В ответ президент Палестины Махмуд Аббас 19 мая объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США. Он добавил, что Израиль должен понести ответственность за попытки аннексировать оккупированные палестинские территории.