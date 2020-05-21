МИД: у России есть план ответа на выход США из Договора по открытому небу

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. План действий в случае выхода США из Договора по открытому небу у России есть, но надо сначала дождаться официального подтверждения прекращения участия Вашингтона в соглашении. Об этом заявил в четверг ТАСС директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, отвечая на вопрос об ответных действиях России на выход США из этого договора.

"Мы всегда имеем какой-то план Б. США давно уже не позиционируют себя как надежного партнера, поэтому приходится планировать нашу дальнейшую деятельность исходя из того, какого партнера мы имеем в настоящий момент", - сказал он.

При этом Ермаков указал, что Россия не получала официальных уведомлений от США о выходе из соглашения. "Пока ситуация такая, какая была. США для нас пока еще в договоре. Посмотрим, что будет завтра-послезавтра, в любом случае дадим официальный комментарий", - добавил он.

На уточняющий вопрос, возможен ли ответный выход России из соглашения, дипломат вновь повторил, что, прежде чем говорить об этом, необходимо сначала дождаться официального объявления со стороны США о прекращении участия в договоре.

Ермаков подчеркнул, что попытки Вашингтона представить выход из соглашения как реакцию на нарушения со стороны России абсолютно безосновательны. "Это абсолютно безосновательно, и мы неоднократно это комментировали, - сказал он. - США уже не в первый раз пытаются представить дело так, что Россия что-то нарушает, чтобы считать это основаниями для своего выхода из договоренностей по контролю над вооружениями. Мы готовы к равноправному взаимодействию с США. Все вопросы решались вполне адекватно в рамках договора, об этом свидетельствовали в том числе союзники США по НАТО".

Выход США из договора

В четверг агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа уже уведомила международных партнеров о выходе из Договора по открытому небу. Ранее газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источники написала, что Трамп намерен в пятницу уведомить об этом решении российские власти. Официально в Белом доме информацию не комментируют.

Договор по открытому небу предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий.