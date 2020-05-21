Захарова заявила, что у РФ есть ряд своих претензий к США по Договору по открытому небу

"Обращу ваше внимание: как раз у российской стороны есть очень четкие и давно сформулированные претензии к американцам по исполнению этой договоренности. И мы сегодня, мы сейчас вот в эти минуты еще раз напомним, что это за претензии, что это за проблемные вопросы. Но мы [их] подробно описывали, в частности, в феврале мы сделали целую публичную подборку на наших ресурсах <...> всех тех претензий, которые у нас есть. Это отнюдь не все претензии, но наиболее явные и очевидные", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".