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Выход США из Договора по открытому небу
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Захарова заявила, что у РФ есть ряд своих претензий к США по Договору по открытому небу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Александр Щербак/ТАСС
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Россия имеет ряд конкретных и давно сформулированных претензий к США по исполнению Договора по открытому небу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления американской стороны о наличии претензий к России по исполнению договора.

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"Обращу ваше внимание: как раз у российской стороны есть очень четкие и давно сформулированные претензии к американцам по исполнению этой договоренности. И мы сегодня, мы сейчас вот в эти минуты еще раз напомним, что это за претензии, что это за проблемные вопросы. Но мы [их] подробно описывали, в частности, в феврале мы сделали целую публичную подборку на наших ресурсах <...> всех тех претензий, которые у нас есть. Это отнюдь не все претензии, но наиболее явные и очевидные", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВыход США из Договора по открытому небу
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