Слуцкий: у России есть план реагирования на выход США из Договора по открытому небу

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Россия располагает планом реагирования на выход США из Договора по открытому небу (ДОН), Москва примет решение, руководствуясь своими интересами национальной безопасности. Об этом журналистам в четверг заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Безусловно, у России есть план реагирования на американские шаги в отношении ДОН, хотя Договор имеет многосторонний характер. Уверен, мы примем взвешенное решение в полном соответствии с целями защиты национальной безопасности", - сказал он.

Решение Вашингтона выйти из Договора Слуцкий назвал деструктивным. По его словам, оно "может поставить под угрозу систему военной безопасности на Европейском континенте". "Это станет еще одним шагом американской администрации по разрушению ключевых договоренностей в сфере контроля над вооружениями, вслед за развалом ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - прим. ТАСС). "Да и лекала те же: голословные обвинения в адрес РФ (которых мы еще, кстати, не видели) в нарушении положений ДОН с одновременных отказом от урегулирования аналогичных претензий в собственную сторону", - добавил глава комитета.

Слуцкий подчеркнул, что Россия "никогда не нарушала Договор", в отличие от США, "которые просто замалчивают многочисленные проблемы с выполнением ДОН". В заключение парламентарий заметил, что реальная "добавленная стоимость" ДОН "будет зависеть, в том числе и от реакции европейских союзников США по блоку НАТО на заявление американской администрации", а также от того, последуют ли они примеру Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков в четверг в ответ на информацию о намерениях США выйти из ДОН подчеркнул, что попытки Вашингтона представить выход из соглашения как реакцию на нарушения со стороны России абсолютно безосновательны.