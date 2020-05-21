Постановление ЦИК позволит избежать форс-мажора при подготовке голосования по конституции

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Принятие ЦИК РФ постановления о возможности возобновления избиркомами финансовых действий по подготовке к голосованию по поправкам в конституцию позволит избежать форс-мажорных ситуаций при назначении даты голосования. Соответствующее пояснение распространила в четверг пресс-служба Центризбиркома.

"Поскольку общероссийское голосование состоится в любом случае (вопрос только в определении даты его проведения), мы должны использовать все возможности дальнейшего обеспечения подготовительных мероприятий", - пояснила пресс-служба, подчеркнув, что правовым основанием для этого продолжает оставаться указ президента РФ о наделении избирательных комиссий функциями по подготовке организации общероссийского голосования.

"С учетом улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки и постепенного открытия организаций и предприятий, мы должны принимать решения по распределению в том числе финансовых ресурсов на изготовление печатных материалов, оборудование мест для голосования и др. Это позволит регионам не оказаться в форс-мажорной ситуации в момент назначения даты голосования", - указала пресс-служба комиссии.

В этой связи, уточнили там, по итогам рабочего совещания с региональными избиркомами, состоявшегося после заседания ЦИК России 20 мая, решением членов комиссии в повестку включен дополнительный вопрос и принято постановление, которым возобновлена возможность принятия бюджетных обязательств избирательными комиссиями в целях подготовки к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ. "Кворум был обеспечен, решение принято официально и единогласно, ввиду оперативного принятия решения по данному вопросу трансляция заседания не возобновлялась, при этом постановление размещено на сайте ЦИК России незамедлительно", - уточнили в пресс-службе.

Постановление ЦИК

Ранее в четверг ЦИК РФ опубликовал постановление, направленное на возобновление действий по подготовке к проведению общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ. Документ датирован 20 мая.

Как отмечается в постановлении, оно было принято "в целях обеспечения подготовительных мероприятий к возобновлению действий по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ". Согласно ему, снимаются ранее наложенные финансовые ограничения на действия по подготовке к голосованию по конституции.

В частности, избиркомы снова могут принимать бюджетные обязательства на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также по выплате дополнительной оплаты труда членам избирательных комиссий. Перечисление денежных средств комиссиям ранее было приостановлено постановлением ЦИК от 27 марта.

Кроме того, МИД и Минобороны РФ теперь могут возобновить финансирование участковых избирательных комиссий, образованных за пределами территории России.