Эксперт: выход США из "Открытого неба" нанесет больше вреда их союзникам, чем России

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Выход США из Договора по открытому небу нанесет ущерб европейским странам - членам НАТО, так как высока вероятность, что они последуют за Вашингтоном. Лишившись возможности проводить полеты над Россией, они станут еще более зависимыми от американских разведданых, сказал ТАСС в пятницу главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

По его словам, Вашингтон считает договор несоответствующим американским интересам. США полагаются на национальные технические спутниковые средства разведки, которые намного превышают возможности аппаратуры, предусмотренной договором. При этом Вашингтон во многом определяет политику НАТО, поэтому европейские страны - члены альянса, по мнению Мураховского, последуют за США. Выйдя из Договора эти страны лишатся информации, получаемой при полетах над Россией в рамках договора.

"Хотя ряд стран во внутринатовских переговорах, я слышал про Германию и Италию, выступали против. В отличие от США у них нет такой группировки (разведывательных спутников - прим. ТАСС) и они теперь могут стать просителями у американцев разведданых со спутников. Таким образом американцы решают еще одну попутную задачу - у них будет лишний "поводок" на союзников", - отметил эксперт.

В свою очередь, для США полеты над Россией не столь критичны. "У них на последних двух спутниках оптико-электронной разведки семейства Keyhole стоят многоспектральные матрицы с недоступными пока для нас характеристиками. Плюс, имеются спутники радиолокационного обзора земной поверхности", - отметил Мураховский.

При этом Россия имеет возможности для противодействия таким средствам. "В радиолокационных средствах - это искажение, подавление сигналов специальными средствами РЭБ, которые у нас есть. Что касается спутников оптико-электронной разведки - то, что назвали "Пересветом" (лазерный комплекс, впервые представленный президентом РФ в марте 2018 года - прим. ТАСС), как раз на это и нацелено. Лазерным лучом можно добиться сплошной засветки аппаратуры таких спутников", - отметил собеседник.

Кроме того, Россия сама обладает группировкой разведывательных спутников. "Хотя у нас и ограниченные возможности средств спутниковой разведки, но тем не менее их вполне достаточно для решения задач стратегического сдерживания", - подчеркнул Мураховский.