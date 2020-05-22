Жириновский выдвинет свою кандидатуру на пост президента России в 2024 году

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что станет кандидатом на президентских выборах в 2024 году.

"Я сижу в высшем органе государственной власти уже 30 лет и шесть раз был кандидатом в президенты. И в 2024 году тоже буду кандидатом в президенты", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" в пятницу.

Еще несколько лет назад Жириновский анонсировал свое участие во всех предстоящих президентских выборах вплоть до 2036 года. Он пояснял, что в 2036 году ему будет 90 лет, и вот тогда он пойдет на выборы в последний раз. Свои намерения лидер либерал-демократов аргументировал желанием "быть верным своим избирателям".