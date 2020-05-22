Косачев считает невыгодным для США выход из Договора по открытому небу

"Налицо очевидный "самострел" администрации [президента США Дональда] Трампа, смысл которого уже даже трудно объяснить, руководствуясь элементарной логикой и выгодой для самих США. Остается только подозревать, что разрушение основ современного миропорядка стало самоцелью для нынешнего руководства США. Очередной привет союзникам из Белого дома. Как всегда, безоговорочно одобрят?"- написал Косачев на своей странице в Facebook в пятницу.

Он предположил, что Трамп решил демонтировать механизм обеспечения международной безопасности до самого основания. "Иначе этот не просто деструктивный, но во многом нелепый шаг Белого дома даже трудно объяснить", - добавил сенатор.

Косачев напомнил, что речь идет "о сугубо американском детище". Идею заключить договор, который бы позволил США и СССР совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга, чтобы повысить прозрачность и взаимное доверие, предложил в 50-е годы президент США Эйзенхауэр. "Советское руководство не согласилось с этой идеей, только в 1992 году руководство новой России подписало его, а позже количество стран-участниц возросло до 34", - указал парламентарий.

Когда появились слухи о возможности выхода Америки из договора, "опытнейшие эксперты наперебой уговаривали Трампа не совершать этой ошибки, поскольку договор крайне выгоден самим США", отметил Косачев. Сенатор напомнил, что в июне прошлого года в Палате представителей был подготовлен законопроект, запрещающий администрации принимать решение о выходе из ДОН, если не будет нарушений с российской стороны. В ноябре комитет по иностранным делам Палаты представителей организовал специальные слушания о судьбе договора, на которых звучали данные, что "США выполнили в три раза больше полетов над территорией России, чем Россия над территорией США". Кроме того, утверждалось, что договор был очень полезен в 2014 году, когда Россия якобы нарушила границы Украины, и в 2018 году, когда она якобы захватила украинские корабли с моряками. "Оставим на совести парламентария (докладчика - прим. ТАСС) эти утверждения, но это объясняет то, почему по поводу выхода США из договора встревожились и на Украине", - сказал глава международного комитета СФ.