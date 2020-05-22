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Выход США из Договора по открытому небу

Косачев считает невыгодным для США выход из Договора по открытому небу

По мнению главы комитета СФ по международным делам, это деструктивное решение

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает деструктивным и невыгодным для США выход из Договора по открытому небу (ДОН).

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"Налицо очевидный "самострел" администрации [президента США Дональда] Трампа, смысл которого уже даже трудно объяснить, руководствуясь элементарной логикой и выгодой для самих США. Остается только подозревать, что разрушение основ современного миропорядка стало самоцелью для нынешнего руководства США. Очередной привет союзникам из Белого дома. Как всегда, безоговорочно одобрят?"- написал Косачев на своей странице в Facebook в пятницу.

Он предположил, что Трамп решил демонтировать механизм обеспечения международной безопасности до самого основания. "Иначе этот не просто деструктивный, но во многом нелепый шаг Белого дома даже трудно объяснить", - добавил сенатор.

Косачев напомнил, что речь идет "о сугубо американском детище". Идею заключить договор, который бы позволил США и СССР совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга, чтобы повысить прозрачность и взаимное доверие, предложил в 50-е годы президент США Эйзенхауэр. "Советское руководство не согласилось с этой идеей, только в 1992 году руководство новой России подписало его, а позже количество стран-участниц возросло до 34", - указал парламентарий.

Когда появились слухи о возможности выхода Америки из договора, "опытнейшие эксперты наперебой уговаривали Трампа не совершать этой ошибки, поскольку договор крайне выгоден самим США", отметил Косачев. Сенатор напомнил, что в июне прошлого года в Палате представителей был подготовлен законопроект, запрещающий администрации принимать решение о выходе из ДОН, если не будет нарушений с российской стороны. В ноябре комитет по иностранным делам Палаты представителей организовал специальные слушания о судьбе договора, на которых звучали данные, что "США выполнили в три раза больше полетов над территорией России, чем Россия над территорией США". Кроме того, утверждалось, что договор был очень полезен в 2014 году, когда Россия якобы нарушила границы Украины, и в 2018 году, когда она якобы захватила украинские корабли с моряками. "Оставим на совести парламентария (докладчика - прим. ТАСС) эти утверждения, но это объясняет то, почему по поводу выхода США из договора встревожились и на Украине", - сказал глава международного комитета СФ.

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Косачев, Константин ИосифовичСШАРоссияВыход США из Договора по открытому небу
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