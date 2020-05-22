Рябков заявил, что США преднамеренно сохраняют неопределенность вокруг продления СНВ-3

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Вашингтон тянет с определением своей позиции по вопросу продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова онлайн-дискуссии, посвященной вопросам российско-американских отношений.

"Как было четко заявлено президентом России [Владимиром Путиным], мы выступаем за продление данного договора на пять лет без предварительных условий. Предложили Вашингтону сделать это как можно скорее. Однако американцы до сих пор никак не могут определиться со своей позицией и продолжают преднамеренно сохранять неопределенность этого вопроса, хотя времени остается все меньше", - сказал он.

Продление договора

Шансы на продление действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений после 5 февраля 2021 года не очень высокие.

"Желание с американской стороны одно - выдвигать ультиматумы, навязывать свои схемы, отрицать, по сути дела, без каких-либо даже попыток выработать контраргументы, что мы им предлагаем, что мы им предъявляем. Но на такой основе договориться не получится, поэтому шансы на то, что ДСНВ 2010 года будет действовать в период после 5 февраля 2021 года, я лично оцениваю как не очень высокие", - сказал он.

Замглавы МИД РФ также указал на отсутствие политической воли и желания со стороны США договариваться на основе баланса интересов.

11 мая Рябков заявил ТАСС, что Россия предлагает Соединенным Штатам продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на пять лет, за это время можно будет выработать новый механизм.

Россия не пойдет на односторонние уступки

Москва готова к встречным шагам в рамках ДСНВ, но ни на какие односторонние уступки не пойдет.

"Никоим образом. Никаких односторонних программ, никаких односторонних жестов, никаких односторонних уступок - ничего этого не будет. Только строго и исключительно взаимность, баланс интересов, встречные шаги и полная проверяемость того, что может произойти в этой сфере. Мы будем сугубо руководствоваться интересами обеспечения собственной безопасности", - сказал он.

"Любые распевы в любом количестве голосов, исполняемые на тему того, что "ах, вот Россия должна сделать то-то и тогда всем станет лучше", не принимаются в расчет никоим образом. Это все не о том, не из той оперы, это все осталось позади. Если кто-то готов договариваться на здравой основе - пожалуйста, мы открыты. Но ни на какой другой", - добавил замглавы МИД РФ.

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на 5 лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.