Рябков заявил, что выборы президента США грозят новыми всплесками антироссийской риторики

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Отношения РФ и США остаются напряженными, приближение выборов американского президента грозит новыми всплесками антироссийской риторики. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова онлайн-дискуссии, посвященной вопросам российско-американских отношений.

"Отношения между нашими странами остаются не просто сложными, а весьма напряженными. Они оказались в заложниках внутренних американских проблем. По мере приближения следующих президентских выборов в США 3 ноября нельзя исключать новых всплесков антироссийских настроений", - заявил замглавы МИД РФ.

Он подчеркнул, что со стороны США продолжается санкционное давление на РФ. "Мы никогда не просили, не просим и не будем просить американцев это давление ослабить, но, несомненно, в политическом плане это крайне негативный фон, который не может не вызывать озабоченность, поскольку мы не видим готовности со стороны США хотя бы минимально считаться с нормальностью, с теми обстоятельствами, которые для нас здесь совершенно очевидны", - отметил Рябков.

По словам высокопоставленного дипломата, в подобных нелегитимных действиях США отражаются искаженные, глубоко укоренившиеся в этой стране представления о том, что происходит в мире.

Агрессивные выпады США

Россия готова дать адекватные ответ на агрессивные шаги со стороны США, в то же время Москва также открыта в сотрудничеству с Вашингтоном при соответствующем настрое американской стороны.

"Мы реалистично оцениваем перспективы диалога и взаимодействия, в том числе с учетом предвыборного года в США, не завышаем планку ожиданий. Сами будем действовать прагматично, при необходимости отвечать на агрессивные выпады, - сказал Рябков. - При этом открыты сотрудничеству с Вашингтоном по широкому спектру вопросов, если там все же проявят дела на конструктивной и взаимоуважительной основе".

Замглавы российского внешнеполитического ведомства указал на то, что в российско-американских отношениях даже в последнее время существуют примеры конструктивного взаимодействия.

"25 апреля, когда отмечалась годовщина нашего ярчайшего в истории двусторонних отношений события (встречи советских и американских войск на Эльбе в 1945 году), президенты [России Владимир] Путин и [CША Дональд] Трамп выпустили специальное совместное заявление, - напомнил высокопоставленный дипломат. - Его основной посыл - опыт союзничества в борьбе с общей угрозой - безусловно сохранит свое значение на современном этапе, когда весь мир сталкивается с новыми опасными вызовами".