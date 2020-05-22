Рябков заявил, что контакты России с США активно продолжаются и во время пандемии

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россия продолжает плотное взаимодействие с американскими коллегами и в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова онлайн-дискуссии, посвященной вопросам российско-американских отношений.

"Политическими делами мы, разумеется, занимаемся весьма плотно. Это касается, безусловно, нашего диалога и наших взаимоотношений с США. Если говорить об уровне президентском, то с конца марта и по сегодняшний день состоялось шесть телефонных разговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Глава МИД РФ Сергей Лавров общался с госсекретарем Майком Помпео в этот период четыре раза, - сказал он. - Продолжаются плотные контакты по линии посольств, идет переписка. Мои коллеги, эксперты в профильных департаментах МИД тоже контактируют и взаимодействуют с нашими американскими коллегами".

Рябков отметил, что ограничения, связанные с пандемией, глубоким образом сказываются на сфере международных отношений. По объективным причинам были отменены или перенесены на более поздний срок очень многие очные двусторонние визиты, встречи, многосторонние мероприятия, в том числе в РФ, добавил замглавы МИД.

"Тем не менее общение России с внешним миром продолжается, оно интенсивно. Достаточно следить за новостями, чтобы понимать, что эта работа и в нынешних условиях протекает весьма и весьма энергично. По-другому и быть не может. Многое перешло в дистанционный формат, в телефонные переговоры, видеоконференции", - подчеркнул Рябков.

Содействие в борьбе с пандемией

"Вчера мы получили первую партию из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) от США. Подобного рода жесты, на наш взгляд, абсолютно естественны. Они носят сугубо гуманитарный характер, и мы признательны американской стороне за оказываемое на нынешнем этапе содействие", - сказал Рябков.

Замминистра отметил, что 1 апреля в рамках оказания российской гуманитарной помощи США самолетом Ан-124 в Нью-Йорк были направлены медицинские грузы, включавшие 45 аппаратов ИВЛ, 15 тысяч респираторов, один миллион масок. "Это, я думаю, значимый вклад в ту борьбу, которую вели власти города и штата Нью-Йорк, особенно на отрезке начала апреля", - подчеркнул замглавы МИД.

В четверг американский военный самолет С-17 доставил в аэропорт Внуково-3 партию из 50 аппаратов ИВЛ. Всего США намерены передать России 200 таких аппаратов. Как указал ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, США направляют их на безвозмездной основе, так же как ранее Россия безвозмездно передала аппараты ИВЛ американцам.