РФ получила от США официальную ноту с уведомлением о выходе из Договора по открытому небу

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Американское посольство в Москве направило официальную ноту в МИД РФ о решении начать процедуру по выходу США из Договора по открытому небу. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова онлайн-дискуссии, посвященной вопросам российско-американских отношений.

"Мы сегодня в министерстве иностранных дел получили от посольства США официальную ноту, где заявлено, что правительство США приняло решение запустить процедуру выхода из Договора по открытому небу", - сказал Рябков.

Диалог не на условиях США

Россия готова продолжать диалог с США по Договору по открытому небу, но не на американских условиях, которые категорически неприемлемы.

Дипломат указал, что если Россия до 22 ноября не выполнит серию условий, изложенных американцами на очень высоком политическом уровне, то США покинут соглашение. Однако, по его словам, условия, которые выдвинул Вашингтон, "абсолютно, категорически неприемлемы". "Они бессмысленны, они лишены каких бы то ни было оснований, о чем мы многократно говорили, объясняли логику собственного подхода. Но мы готовы продолжить диалог и договариваться, но именно договариваться, а не принимать к исполнению то, что формулируется в Вашингтоне", - подчеркнул Рябков.

Претензии к России безосновательны

Американская сторона неоднократно нарушала Договор по открытому небу, а претензии к России ни на чем не основываются.

"Мы на протяжении многих лет излагали комплекс претензий к США относительно их нарушений данного договора по целому ряду аспектов, - сказал он. - США являются грубым нарушителем Договора по открытому небу. <...> Претензии, наверное, за двумя исключениями, которые вчера были выкачены в наш адрес, <...> ни на чем не основаны".

Выдвинутые США условия по сохранению их участия в Договоре по открытому небу абсолютно неприемлемы.

Россия привержена договору

Россия сохраняет приверженность Договору по открытому небу (ДОН). "Да, мы привержены этому договору", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы на протяжении многих лет излагали комплекс претензий к США относительно их нарушений данного договора по целому ряду аспектов, - добавил Рябков. - США являются грубым нарушителем Договора по открытому небу. <...> Претензии, наверное, за двумя исключениями, которые вчера были выкачены в наш адрес, <...> ни на чем не основаны".

Выход США из Договора по открытому небу не означает его смерть.

Шансов на спасение Договора по открытому небу не будет, если европейские страны поддержат обвинения США в адрес России.

Россия готова разъяснить свою позицию

Москва еще раз объяснит Вашингтону свою позицию относительно Договора по открытому небу, но вряд ли это принесет эффект, поскольку США не настроены на диалог.

"Мы потратим еще определенное время в диалоге с другими странами для того, чтобы на пальцах, со слайдами, с буклетами доказать, почему США лгут, утверждая, что Россия нарушает ДОН, почему сами США являются нарушителями этого договора и какой путь РФ предлагает, если эти страны заинтересованы в сохранении данного документа, - сказал Рябков. - Мы тоже самое объясним в очередной раз самим США. Но это все в случае с США, наверное, не имеет шансов, потому что единственное, на что они настроены, - это добиться от нас, чтобы мы по стойке смирно встали, а дальше маршировали в том направлении, в котором они указывают".

"Какова будет судьба Договора зависит не только от нас, кроме нас [участниками Договора являются] еще 32 страны, если вычесть США", - добавил замглавы МИД РФ.

Конференция ДОН

Канада и Венгрия как страны - депозитарии Договора по открытому небу (ДОН) должны в срок от 30 до 60 дней созвать конференцию стран - участниц соглашения в связи с заявлением США о выходе из ДОН.

"Хочу сказать, что мы будем работать в пользу сохранения договора: он важен, он ценен. Я исхожу из того, что сегодня не только нам, но и всем остальным 33 странам, которые являются сторонами этого договора, аналогичные ноты наши американские коллеги передали. Соответственно, по статье 15 договора, государства - депозитарии ДОН, это Канада и Венгрия, должны в период от 30 до 60 дней после этого созвать конференцию стран-участниц", - сказал Рябков.

Высокопоставленный дипломат отметил, что Россия будет смотреть, как "наилучшим образом подготовиться к этой конференции". "Опции, варианты разные есть. Есть разного рода дорожки, как дальше двигаться", - добавил он.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России. Москва эти утверждения отрицает и выдвигает встречные обвинения.