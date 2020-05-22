МИД РФ: россиян среди погибших и пострадавших при крушении авиалайнера в Карачи нет

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россиян нет среди погибших и пострадавших при крушении в пятницу самолета "Пакистанских авиалиний" недалеко от пакистанского города Карачи. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.

"По информации генконсульства России в Карачи, российских граждан среди погибших и пострадавших при произошедшем 22 мая в районе аэропорта города Карачи крушении авиалайнера Airbus 320 "Пакистанских авиалиний", на борту которого находилось не менее 100 пассажиров и членов экипажа, нет", - сообщили в дипведомстве.

Как уточнил ТАСС генконсул России Александр Хозин, "российских граждан на борту самолета <...> не было".

Самолет Airbus A320 авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии", совершавший рейс PK 8303 по маршруту Лахор - Карачи, за несколько минут до посадки упал в жилом районе вблизи международного аэропорта Карачи. На борту находились 51 мужчина, 31 женщина и девять несовершеннолетних детей, а также семь членов экипажа. Как сообщил мэр Карачи, все они погибли. В результате крушения было разрушено несколько жилых построек. На месте катастрофы работают спасатели и военные.