МИД РФ: переговоры по стратстабильности должны учитывать ядерные потенциалы союзников США

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Потенциалы всех ядерных держав, в том числе союзников США, должны учитываться в будущем при переговорах о стратегической стабильности. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова онлайн-дискуссии, посвященной вопросам российско-американских отношений.

"Потенциалы всех государств, которые располагают ядерным оружием, должны учитываться в будущих переговорах, - сказал он. - В дальнейшем многостороннем процессе в этой области в обязательном порядке должны участвовать ближайшие союзники США, обладающие потенциалами в этой сфере. Это Великобритания и Франция".

Как подчеркнул высокопоставленный дипломат, Россия сформулировала эту позицию "задолго до избрания Дональда Трампа президентом США и задолго до перехода администрации Трампа на позиции шантажа КНР по всему кругу международных вопросов".

Россия готова к встрече со представителем США по стратегическим вооружениям

Россия подтвердила готовность к очной встрече со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли по стратегическим вооружениям.

"Безусловно, мы подтвердили готовность к такой очной встрече. Надеемся, что санитарно-эпидемиологические обстоятельства и связанные с ними ограничения не затянутся настолько, что мы совсем уже уйдем куда-то в осень и в период, непосредственно предшествующий истечению десятилетнего первоначального срока договора [о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений]", - сказал Рябков.

В четверг Биллингсли в ходе телефонного брифинга заявил журналистам, что место для встречи с Рябковым уже выбрано, отметив, что речь идет об одной из европейских стран. Также в четверг электронная версия газеты "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на представителя администрации США информировала, что встреча, предположительно, состоится в Вене в ближайшее время.