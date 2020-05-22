Путин поздравил Алиева с Днем Республики

БАКУ, 22 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с национальным праздником - Днем Республики, выразив уверенность в наращивании конструктивного сотрудничества между двумя странами.

"Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики. Общепризнаны успехи, достигнутые Вашей страной в социально-экономической, научно-технической и других сферах. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня", - говорится в поздравлении, текст которого опубликован в пятницу на сайте президента Азербайджана.

В послании отмечается, что российско-азербайджанские отношения находятся на высоком уровне. "Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание двустороннего стратегического партнерства, конструктивного сотрудничества на всех направлениях. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идет в русле укрепления региональной стабильности и безопасности", - подчеркивается в поздравлении.

Путин пожелал Алиеву крепкого здоровья и успехов, а гражданам Азербайджана - благополучия и процветания.

День Республики отмечается в Азербайджане 28 мая.