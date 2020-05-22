МИД: обвинения в использовании Россией ДОН для нацеливания высокоточного оружия надуманны

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Заявления о том, что Россия использует Договор по открытому небу (ДОН) для нацеливания высокоточного оружия, надуманны. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ.

"Появилось и новое обвинение: Россия "использует получаемую в ходе реализации договора информацию о критической инфраструктуре в США и Европе для нацеливания своего высокоточного оружия". И это заявляет сторона, с самого начала настаивавшая на открытии для наблюдательных полетов всей территории государства-участника (прежде всего, разумеется, СССР, а затем и России)", - указывается в документе.

"Рекомендуем Вашингтону огласить весь список российских объектов, съемку которых они проводили в последние годы. Пользуясь своими правами по ДОН, Россия действовала строго в рамках его положений, никаких претензий в этом отношении к нам у американских коллег ранее не возникало. Очевидно, что теперь, испытывая острый дефицит аргументов в оправдание своих действий, противники ДОН были вынуждены прибегнуть к использованию этого надуманного тезиса", - добавили в дипведомстве.

Россия не приемлет выдвигаемые США ультиматумы по Договору об открытом небе также говорится в заявлении МИД РФ.