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Выход США из Договора по открытому небу

Слуцкий: участники ДОН смогут убедиться, что Россия поддерживает глобальную безопасность

Глава комитета Госдумы по международным делам обратил внимание на то, что развал такого многостороннего соглашения "может поставить под угрозу европейскую стабильность и безопасность"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россия заинтересована в сохранении Договора по открытому небу (ДОН), а участники договора смогут убедиться в стремлении РФ поддерживать международную безопасность. Такое мнение в пятницу журналистам выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя решение США выйти из договора.

"Договор по открытому небу - один из немногих международных инструментов по обеспечению доверия, транспарентности и предсказуемости, оставшихся в сфере контроля над вооружениями. Россия заинтересована в сохранении ДОН и намерена, как это уже было объявлено по линии МИД, полностью следовать всем положениям договора до тех пор, пока он будет действовать", - подчеркнул Слуцкий.

Депутат заметил, что "о своей приверженности ДОН заявили Великобритания, Франция, Германия и ряд других европейских государств, выразив сожаление в связи с заявлением США". "Мы, безусловно, в договоре останемся, мы будем сотрудничать с другими странами, в том числе европейскими, которые будут убеждаться в том, что Россия никому не угрожает, что Россия поддерживает глобальную безопасность, а не наоборот, как зачастую утверждают наши американские коллеги", - сказал глава комитета.

Слуцкий обратил внимание и на то, что развал такого многостороннего соглашения "может поставить под угрозу европейскую стабильность и безопасность". Он при этом заметил, что Москва по-прежнему готова к переговорам с Вашингтоном по ДОН, но "при подобном поведении руководства США они представляются весьма утопичными". Тем не менее договор своего существования не прекратит, резюмировал депутат.

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение о выходе Соединенных Штатов из ДОН вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России. Москва эти утверждения отвергает.

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СШАРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичВыход США из Договора по открытому небу
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