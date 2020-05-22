Замглавы МИД РФ обсудил со спецпосланником генсека ООН по Сирии помощь населению страны

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в пятницу по телефону обсудил со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном оказание гуманитарной помощи населению арабской республики. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Собеседники подробно обсудили текущую ситуацию "на земле" в Сирии и задачи по оказанию комплексного гуманитарного содействия всем нуждающимся сирийцам на всей территории страны, - отметили в министерстве. - Кроме того, были рассмотрены вопросы продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН".