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Замглавы МИД РФ обсудил с коллегами по "ближневосточному квартету" кризис в Палестине

В МИД РФ заявили, что текущее положение дел в палестино-израильском урегулировании обсуждалось в контексте поиска путей восстановления мирного процесса

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в пятницу принял участие в видеоконференции спецпредставителей "ближневосточного квартета" международных посредников (Россия, ЕС, США, ООН), где обсудил с коллегами вопросы урегулирования палестино-израильского кризиса.

"Было рассмотрено текущее положение дел в палестино-израильском урегулировании в контексте поиска путей восстановления мирного процесса", - говорится в сообщении МИД РФ.

Видеоконференция прошла на фоне обострения ситуации в конфликте Палестины и Израиля. 17 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан. В ответ президент Палестины Махмуд Аббас 19 мая объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США. Он добавил, что Израиль должен понести ответственность за попытки аннексировать оккупированные палестинские территории.

Теги
РоссияИзраиль
Замглавы МИД РФ обсудил с послом Египта палестино-израильское урегулирование
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