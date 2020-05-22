Грызлов заявил, что Киев организовал на территории Донбасса гуманитарную катастрофу

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Киевские власти устроили на неподконтрольных им территориях востока страны "гуманитарную катастрофу". С таким заявлением выступил в пятницу после внеочередного заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины полпред России Борис Грызлов.

"Только что завершилось внеочередное заседание контактной группы в режиме видеоконференции. Его темой стали киевские обстрелы территорий Луганска и Донецка и последствия этих обстрелов, - сказал он. - Были представлены факты о новых разрушениях инфраструктуры, разрушениях жилых домов, новых пострадавших из числа гражданского населения Донецкой и Луганской областей. Киев организовал на территории Донбасса гуманитарную катастрофу. Люди остались без электричества, воды и средств связи. Медицинские учреждения не могли работать, а фактически были блокированы в условиях пандемии".

По его словам, "вина киевской стороны абсолютно бесспорна". "Донецк и Луганск требуют наказания виновных киевских силовиков, принятия дополнительных мер по соблюдению режима прекращения огня, - подчеркнул Грызлов. - Россия как гарант минского процесса считает требования Донбасса справедливыми и твердо обоснованными".

Ранее в пятницу по просьбе украинской стороны в формате видеоконференции состоялась встреча рабочей подгруппы по вопросам безопасности. За ней последовала и видеоконференция самой контактной группы.

По словам главы МИД Донецкой народной республики (ДНР), полпреда республики на минских переговорах Натальи Никоноровой, республики согласись на внеочередную встречу исключительно для того, чтобы прекратить обстрелы со стороны киевских силовиков, которые приводят к человеческим жертвам. Однако и на это раз договориться ни о чем не удалось, отметила она.

Усиление обстрелов

Власти Украины не реагируют на обращения представителей республик Донбасса и усиливают обстрелы на востоке страны, заявил Грызлов.

"Ситуация зашла слишком далеко. С начала мая киевская сторона цинично наращивала обстрелы гражданских объектов. При этом Киев не реагировал на обращения Донецка и Луганска прекратить огонь по гражданским лицам", - сказал он.

При этом полпред РФ отметил, что Киев не признает предъявленных фактов. "Киев занял абсолютно деструктивную позицию, пытаясь отрицать подтвержденные факты. Несмотря на документированные факты обстрелов, Киев отказался принимать решение о дополнительных мерах по соблюдению режима прекращения огня", - подчеркнул Грызлов.

Он констатировал, что "по итогам сегодняшней встречи решений не принято. Тем не менее, четко зафиксирована ответственность киевской стороны".

Представитель РФ напомнил, что для изменения ситуации в Донбассе необходимо предпринять дополнительные усилия для соблюдения режима тишины. "Важно срочно принять и реализовать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня. Это те меры, принятие которых Киев саботирует на протяжении нескольких месяцев", - сказал Грызлов.

Он добавил, что "на призыв представителей Донбасса продолжить работу над дополнительными мерами по соблюдению режима прекращения огня, украинская делегация удалилась с совещания".

Полпред РФ в очередной раз призвал украинскую сторону к диалогу с представителями Донецка и Луганска. "Киев должен начать исполнять свои обязательства по минским договоренностям на практике. Нужен прямой диалог Киева и Донбасса. Без диалога никакое решение конфликта невозможно", - резюмировал Грызлов.

Следующая встреча контактной группы намечена на 27 мая.

Пассивность ОБСЕ

Полпред России выразил удивление пассивностью представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на фоне обострения обстановки в регионе.

"Трудно объяснить позицию ряда ответственных представителей ОБСЕ, которые не реагировали на обращения Донецка и Луганска, - отметил он в беседе с журналистами.

"Структурам ОБСЕ важно сделать выводы из этого бездействия", - подчеркнул он.

После начала внутриукраинского вооруженного конфликта в Донбассе на Украину была направлена Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.