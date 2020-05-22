Постпредство РФ: приверженность НАТО контролю над вооружениями не подтверждается фактами

БРЮССЕЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Заявления НАТО о приверженности альянса соблюдению режима контроля над вооружениями не подтверждаются фактами. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в постпредстве России при НАТО по итогам экстренного заседания Североатлантического совета, созванного для обсуждения одностороннего решения США о выходе из Договора по открытому небу (ДОН).

"По итогам заседания Совета НАТО 22 мая генсекретарь Йенс Столтенберг выступил с заявлением по ситуации с Договором по открытому небу. Показательно, что в заявлении дважды указывается на приверженность альянса сохранению эффективности международного режима контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. К сожалению, факты это, мягко говоря, не подтверждают, - заявили в постпредстве. - Речь идет о политическом решении, которое является продолжением деструктивной линии на развал международных договоренностей в сфере контроля над вооружениями - слом Договора по ПРО, отказ от ратификации адаптированного Договора об обычных вооруженных силах (ДОВСЕ), выход из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а теперь и из ДОН. Это безусловно нанесет удар по системе военной безопасности и стабильности в Европе".

В постоянном представительстве напомнили, что США "были инициаторами разработки Договора по открытому небу и неизменно демонстрировали заинтересованность в его реализации". "США подавали самые большие ежегодные заявки для проведения наблюдательных миссий над Россией, на 2020 год запросили 21 полет, что на треть больше, чем в предыдущие годы. Россия же, имея годовую квоту в 42 полета, использует над территорией США лишь 6-8 полетов, остальные приходятся на Европу", - сообщили в российской миссии.