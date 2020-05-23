В России подтвердили намерение выполнять Договор по открытому небу

"С российской стороны вновь подтверждено намерение продолжать выполнять положения Договора, который доказал свою функциональность и востребованность в качестве одной из несущих конструкций системы контроля над вооружениями и обеспечения предсказуемости военной деятельности. Выражается готовность к дальнейшему диалогу - на взаимоуважительной основе, а не на языке ультиматумов, - в интересах европейской и международной безопасности", - заявили в постпредстве.

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Россия подтверждает намерение выполнять Договор по открытому небу (ДОН), судьба которого после одностороннего выхода США будет решена на конференции стран-участниц. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в постпредстве России при НАТО по итогам экстренного заседания Североатлантического совета, созванного для обсуждения одностороннего решения США о выходе из Договора по открытому небу (ДОН).

"Нам теперь необходимо внимательно проанализировать складывающуюся после решения США ситуацию, исходя из военно-политических, правовых и иных аспектов. Всем участникам ДОН предстоит скрупулезно проделать такую же работу, четко определить свои позиции и заявить о них на специальной конференции, созыв которой потребуется для оценки последствий и порядка дальнейшего функционирования этого важного многостороннего режима. Ее итоги и определят судьбу ДОН", - подчеркнули в посольстве.

Озабоченность Европы

"Обратили также внимание и на заявление в тот же день (22 мая) министров иностранных дел 10 европейских стран (Германии, Франции, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Чехии, а также Финляндии и Швеции). В нем, в частности, выражают сожаление в связи с решением правительства США и подтверждают намерение продолжать выполнение Договора, который назван важнейшим инструментом укрепления доверия и безопасности. Подчеркивают готовность к дальнейшему диалогу для урегулирования проблемных вопросов. Это очень важный сигнал", - отметили постоянном представительстве России.

"За два десятилетия успешного функционирования этого многостороннего документа не было ни одного случая, когда какой-либо участник заявил о желании покинуть договорное поле. Наоборот, отмечалась эффективность заложенного в нем верификационного механизма для укрепления безопасности на пространстве ОБСЕ", - подчеркнули российские дипломаты.

Заявление НАТО

В распространенном по итогам Совета НАТО заявлении генсек альянса не дал никакой оценки решению США покинуть Договор по открытому небу (ДОН), лишь констатировав этот факт. Зато он фактически обвинил Россию в невыполнении условий этого договора, полностью повторив американскую аргументацию и призвав Россию отменить все ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и границы с Грузией, отметив, что взамен США "может быть пересмотрят свое решение об одностороннем выходе из ДОН".

При этом Столтенберг заявил, что страны НАТО "привержены контролю над вооружениями", никак не пояснив, как это согласуется с действиями Вашингтона.