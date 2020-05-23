Посольство России раскритиковало конкурс Госдепа по борьбе с "дезинформацией" РФ

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Российское посольство в США в пятницу раскритиковало объявление Госдепартаментом конкурса на получение гранта на сумму $250 тыс. за "разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения".

О соответствующем конкурсе американское внешнеполитическое ведомство объявило в четверг. Согласно уведомлению, власти США предлагают вознаграждение организации, которая "подготовит отчет о российских и советских пропагандистских кампаниях в области здравоохранения". "Подобные гранты раскрывают истинные настроения, помыслы и образ мышления партнеров из Госдепа. Даже в период тяжелейшей глобальной эпидемии, когда мы - и Россия и США - теряем тысячи граждан, и все должны были бы сплотиться, усилия направляются на поиск внешнего врага. На него предполагается возложить вину - полностью или частично - за недоработки собственных властей", - заявил старший дипломат посольства, слова которого приводятся в Facebook российской дипмиссии.

"Уже можно предугадать, кто получит грант Госдепа. Все эти НПО хорошо известны. И в их "продукции" главным объектом расследования будут [телеканал] RT и [информационное агентство] Sputnik, которые якобы призывали "не мыть руки" (это фейкньюс)", - добавил дипломат. "От коронавируса руки отмыть можно. От русофобии - нельзя. Хотели бы задать риторический вопрос. Не полезнее было бы направить эти 250 тыс. долларов на помощь нуждающимся странам, на спасение чьих-то жизней?" - подытожили а посольстве.

"Влиятельные русофобские силы в Вашингтоне - на Капитолии и в госаппарате - никогда не прекращают деструктивной деятельности, - отметили в российском диппредставительстве. - Они работают по своей программе, не обращая внимания на сигналы, исходящие от главы собственного государства".

Россия ранее неоднократно отвергала утверждения западных стран о том, что занимается какой-либо дезинформацией, в том числе относительно пандемии коронавируса. Так, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что обвинения в адрес России и Китая в распространении дезинформации о коронавирусе - очередное проявление русофобии и синофобии со стороны Запада.

О сотрудничестве

В российском посольстве напомнили, что накануне Дня Победы президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре "акцентировали историческую значимость союзнических отношений" между США и СССР в годы Второй мировой войны. "[Лидеры двух стран] подчеркнули, что, следуя этим традициям, Россия и США способны многого добиться в решении острых проблем современности, включая противодействие эпидемиям. При обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса была дана позитивная оценка двустороннему сотрудничеству. Условлено о дальнейшем наращивании координации в этом направлении", - сказал дипломат.

"Во исполнение решений президентов мы обменялись грузами необходимой помощи. Первым в Нью-Йорке приземлился российский самолет. Вчера в Москву доставили первую партию аппаратов искусственной вентиляции легких. Мы принимаем это содействие с благодарностью, без политизации", - подчеркнули в посольстве.