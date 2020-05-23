Россия готова организовать встречу Аббаса и Нетаньяху в Москве

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в беседе по телефону с членом ЦК палестинского движения ФАТХ Хусейном аш-Шейхом подтвердил готовность России организовать личную встречу президента Палестины Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москве.

"Была акцентирована актуальность выдвинутого ранее российским руководством предложения о проведении без предварительных условий личной встречи президента Палестины Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Москве", - говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в ходе беседы представитель ФАТХ информировал российскую сторону о последних решениях палестинского руководства по проблематике отношений с Израилем.

Как информировали в министерстве, с российской стороны была подтверждена неизменная позиция "в поддержку законных прав палестинского народа на самоопределение, включая создание собственного независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и добрососедстве с Израилем". "Констатирована также готовность к продолжению усилий, в том числе в рамках ближневосточного "квартета" международных посредников, по оказанию содействия налаживанию конструктивного палестино-израильского переговорного процесса на известной международно-правовой основе БВУ", - добавили в МИД РФ.

Разговор состоялся по инициативе палестинской стороны.

17 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан. В ответ президент Палестины Махмуд Аббас 19 мая объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США. Он добавил, что Израиль должен понести ответственность за попытки аннексировать оккупированные палестинские территории.