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Путин утвердил закон, ограничивающий участие в выборах лиц с криминальным прошлым

Соответствующие ограничения будут действовать в отношении граждан в течение пяти лет после снятия или погашения судимости

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий право на участие в выборах россиян, совершивших отдельные виды преступлений средней тяжести, в том числе связанных с мошенничеством и растратой. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

Закон расширяет перечень исключений из принципа всеобщности пассивного избирательного права и предусматривает, что не имеют права быть избранными граждане РФ, осужденные к лишению свободы за совершение отдельных видов преступлений средней тяжести и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления. При этом соответствующие ограничения будут действовать в отношении граждан в течение пяти лет после снятия или погашения судимости.

Речь идет о почти 50 составах преступлений, связанных в том числе с мошенничеством, присвоением и растратой, с реабилитацией нацизма и пр. Закон позволит минимизировать возможность участия кандидатов с криминальным прошлым в выборах на государственные и муниципальные должности.

Как отмечал ранее сенатор Андрей Клишас, поскольку роль органов публичной власти будет возрастать, эта новелла "вполне закономерна". "Надо понимать, что это последовательная политика государства на ограничение возможности избираться в ораны государственной власти лиц с криминальным прошлым", - сказал он.

В действующем законодательстве уже существует более широкий подход по ограничению права на замещение должностей в отношении лиц, имеющих или когда-либо имевших судимость в принципе, независимо от категории совершенного преступления. В частности, такое требование установлено в отношении судей, прокурорских работников, сотрудников полиции и Следственного комитета РФ. В настоящее время не могут быть избраны россияне, осужденные к лишению свободы и имеющие судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также за совершение преступлений экстремистской направленности.

Другие новеллы

Также законом закрепляется возможность голосования на избирательных участках и участках референдума, образованных на вокзалах и в аэропортах, избирателей, находящихся в указанных местах в день голосования, в случае подачи ими заявления.

Кроме того, устанавливаются нормы, определяющие порядок корректировки схемы избирательных округов в случае, если будет установлено отклонение от средней нормы представительства избирателей.

Помимо этого, предусматривается возможность установления законом обязанности редакций государственных или муниципальных периодических печатных изданий (соответственно уровню выборов и референдума) публиковать переданные им комиссиями сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов и фондов референдума.

Устанавливается, что заявление избирателя или участника референдума о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования может быть подано с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Также законом вносятся изменения уточняющего характера в связи с установлением нового вида муниципального образования, утвержденного законом в прошлом году, - муниципального округа.

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