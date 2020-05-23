Рябков заявил, что новое соглашение на замену Договору по открытому небу не нужно

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков считает, что новое соглашение на замену Договора по открытому небу (ДОН) не нужно и перспектив его заключения нет. Об этом он заявил в интервью программе "Большая игра" на Первом канале .

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"Перспектив заключения нового договора на замену ДОН нет, и эти перспективы не нужны. Договор прекрасно работает и обеспечивает европейскую безопасность", - сказал он.

По словам Рябкова, Москва изучает различные варианты ответа на выход Вашингтона из ДОН.

"Мы сейчас углубились в анализ различных опций, наша позиция свободна, спешить нам некуда", - заявил дипломат.