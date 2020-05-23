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Путин подписал закон о продлении эксперимента по голосованию на цифровых участках

Эксперимент продлевается на 2020 год

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках на дополнительных выборах в Госдуму седьмого созыва и в ходе выборов в органы госвласти субъектов РФ. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

Этот закон позволит гражданам, находящимся в день голосования за пределами своего избирательного округа, а также оказавшимся вне своего места жительства, но в своем регионе, проголосовать на довыборах депутатов Госдумы и региональных выборах в единый день голосования 13 сентября на цифровых участках, оснащенных специальными техническими средствами. Согласно закону, эксперимент пройдет по всей России.

По сравнению с предыдущим законом о проведении эксперимента, который расширяет права граждан по голосованию на избирательных участках, помимо возможности подачи заявления через единый портал государственных и муниципальных услуг, тут закрепляется право подачи такого заявления через многофункциональный центр, а в случаях, установленных ЦИК РФ, также и через территориальные участковые избирательные комиссии.

Документ также устанавливает, что цифровым будет считаться избирательный участок, оснащенный техническими средствами в соответствии с перечнем Центральной избирательной комиссии. ЦИК утвердит перечень подобных избирательных участков в течение пяти дней после вступления закона в силу. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

В порядке эксперимента 8 сентября 2019 года на территории Москвы были открыты 30 цифровых участков, на которых жители регионов, оказавшиеся в этот день в столице, могли проголосовать на выборах губернаторов и довыборах депутатов Госдумы.

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