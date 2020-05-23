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Глава комитета СФ не видит оснований запрещать допуск детей без прививок в школы

Медицина в России является добровольной, подчеркнула глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко не видит законных оснований для реализации инициативы о недопуске детей без прививок в детсады и школы, так как в РФ добровольная медицина. Свою точку зрения она высказала в субботу ТАСС.

Предложение разработать законопроект, который запрещает допускать детей без прививок в школы и дошкольные учреждения, содержится в перечне мероприятий по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях. Документ подготовлен в Совете Федерации.

"Существует законодательство, которое говорит о том, что родители принимают решение об этом [о прививках]. У нас вся медицина добровольна, поэтому любое медицинское вмешательство возможно только при согласии пациента или его представителя", - сказала сенатор.

"Что касается прививок, конечно, желательно, чтобы все дети были привиты, когда они приходят в учебные заведения, но это совсем не значит, что ребенок, у которого отсутствуют прививки, не будет иметь право на образование. Я пока не вижу таких законных оснований, которые бы дали такую возможность образовательным учреждениям", - подчеркнула Святенко.

Она добавила, что слышала о данной инициативе. По словам сенатора, после того, как предложение поступает от сенаторов в рабочую группу Совфеда по совершенствованию законодательства в условиях пандемии, его будет необходимо обосновать и определить, существуют ли правовые возможности для реализации инициативы.

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