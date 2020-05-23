Рябков заявил, что Россия призывает США не усиливать разобщение во время пандемии

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россия призывает американских коллег не усиливать дальнейшее разобщение в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Продолжаются попытки оказать давление на Россию - политическое, психологическое, санкционное. То есть, вопреки потребностям момента и времени, когда нужно объединять усилия и теснейшим образом взаимодействовать, хотя бы потому, что без этого последствия пандемии будут более тяжелыми, мы видим ускорение процессов дальнейшего размежевания, кое в чем даже нарастание напряженности, - сказал он. - Это тревожный знак. Мы пытаемся объяснить американским коллегам, что это не тот путь, по которому нужно следовать".

Замглавы МИД РФ отметил, что при этом диалог двух стран не прерывался и, более того, в апреле и мае он стал более интенсивным. "Я думаю, что по ряду направлений, в том числе в разрезе взаимопомощи в борьбе с пандемией путем встречных гуманитарных поставок, мы вышли ни какие-то новые рубежи, что нельзя не приветствовать, - подчеркнул Рябков.