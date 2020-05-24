Посольство РФ призвало Bloomberg извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина в стране

"Создается устойчивое впечатление, что статьи в Bloomberg пишутся для продвижения фейковых графиков и создания устойчивых ложных визуальных образов об "отрицательной динамике" в России. На этот раз объектом махинаций стал "рейтинг" президента Владимира Путина", - отметили дипломаты.

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Российское посольство в США призвало в субботу редакцию Bloomberg принести извинения за содержащуюся в материале агентства дезинформацию об уровне доверия президенту Владимиру Путину в РФ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook .

Они пояснили, что в материале агентства "со ссылкой на ВЦИОМ выстроен график, согласно которому показатели составляют 27%". "Редакция Bloomberg продолжает демонстрировать полное неуважение к своим читателям. Наверное, надеется, что они не станут проверять первоисточники и не найдут реальный уровень доверия - 67,9%", - подчеркнули в посольстве.

"Рассчитываем на порядочность редакции. Призываем проявить профессионализм и объективность, разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию", - заключили российские дипломаты.

Прошлые случаи

Во вторник агентство Bloomberg внесло правку в опубликованный на его сайте материал о распространении коронавируса в России после того, как посольство РФ в Вашингтоне потребовало опровержения. Дипмиссия разместила сообщение на своей странице в Facebook, в котором отмечалось, что автор указанной публикации поменяла местами статистические данные Всемирного банка (ВБ) о количестве больничных коек в России и в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Теперь в материале от 19 мая указано, что в него была внесена правка. Изменены были подписи в графике, который иллюстрирует данные ВБ о числе больничных коек в РФ и странах ОЭСР. О каких-либо изменениях в тексте информации не приводится.

Вместе с тем в Twitter, где размещают ссылки на авторские комментарии агентства и выдержки из них, график остался в прежнем виде.

В заявлении посольства РФ в США подчеркивалось, что редакторы агентства Bloomberg "опустились до неприкрытого подлога". В диппредставительстве потребовали от агентства "опровержения, извинений и уважения к собственным клиентам".

16 мая агентство Bloomberg скорректировало заголовок своего материала от 13 мая, вызвавшего критику официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Первоначальный вариант - "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских" - был изменен на "Эксперты ставят под сомнение российские данные о смертности из-за [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19".