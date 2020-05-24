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Выход США из Договора по открытому небу

Захарова заявила, что США планомерно разбивают рамки стратегической стабильности

Официальный представитель МИД России указала, что США "чувствуют себя исключительными"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что власти США своими действиями намеренно разрушают систему стратегической стабильности. Такое мнение она выразила в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

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"Стратегическая стабильность и все документы, которые ее поддерживали, которые задавали юридические рамки деятельности и действий государств, они планомерно разбивались США: договор по ПРО (2002 год), Договор о ракетах средней и малой дальности, заявление относительно нежелания ратифицировать договоры относительно ядерных испытаний и сейчас Договор об открытом небе (ДОН). Вот остался СНВ-3, но это последнее, наверное, что осталось. Поэтому вот эти факты, это не умозаключения, это факты, которые свидетельствуют о том, что США <...> намеренно разбивают всю систему стратегической стабильности", - сказала она.

"Для чего они это делают, они объясняли много раз - они чувствуют себя исключительными", - добавила официальный представитель МИД.

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение о выходе Соединенных Штатов из ДОН вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что Россия сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.

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СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВыход США из Договора по открытому небу
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