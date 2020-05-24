Депутат Думы обратится в ГП из-за публикации о перестановках в руководстве "Единой России"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы Ирина Гусева ("Единая Россия") назвала фейком публикацию о перестановках в партии и досрочных выборах в нижнюю палату и намерена обратиться с заявлением в Генпрокуратуру РФ. Об этом в воскресенье сообщила ТАСС Гусева.

Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на публикацию на платформе "Яндекс.Дзен" появилась информация о том, что Гусева анонсировала кадровые перестановки в "Единой России" после закрытого совещания думской фракции единороссов. В частности, речь шла об уходе лидера "Единой России" Дмитрия Медведева на пост председателя Госдумы, досрочных выборах в нижнюю палату и коррекции курса партии. Сама же Гусева может заняться выстраиванием идеологии партии, говорится в публикации.

"Конечно, это фейк. Я завтра буду делать заявление в Генеральную прокуратуру. Я хочу, чтобы все в информационном поле понимали: за все надо отвечать. И за это тоже придется ответить, - сказала Гусева. - Придумать, высосать из пальца, не сославшись ни на какой источник - это неправильно".

По ее словам, никакого закрытого совещания фракции не было. "Сегодня вся фракция занята одним - мы в регионах занимаемся проблемой с коронавирусом", - заверила она.

Парламентарий добавила, что в марте уже обращалась в полицию из-за публикации того же автора в "Яндекс.Дзен" и сейчас ожидает ответа. "Комментировать фейк, говорить о том, что кто-то придумал и отвечать за чье-то больное воображение, я считаю, что это неправильно", - заключила депутат.