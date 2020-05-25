В "Единой России" начались онлайн-праймериз по кандидатам на сентябрьские выборы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" в понедельник начала предварительное голосование (так называемые праймериз) по отбору кандидатов партии на выборы, которые должны пройти в сентябре. Процедура, которая из-за пандемии нового коронавируса впервые проходит в онлайн-режиме, продлится до 31 мая включительно.

"Единая Россия" проводит предварительное голосование на протяжении последних лет, успешное участие в нем является обязательным условием для выдвижения кандидатом от партии на выборах всех уровней.

Праймериз по-новому

"В этом году предварительное голосование проходит полностью в режиме онлайн. Для партии это было непростое решение, но безопасность и здоровье людей сейчас на первом месте", - заявил журналистам секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак, комментируя начало праймериз.

Он подчеркнул, что "Единая Россия" использует самые современные технологии, которые исключают любую возможность подтасовать, как-то поменять результаты, установить личность голосующего или за кого он проголосовал. "Безусловно, мы понимали, что к такой форме голосования могут быть вопросы. Хочу заверить, что наша система надежно защищена как от внутреннего, так и от внешнего вмешательства", - подчеркнул генсовета партии.

Предварительное голосование по отбору кандидатов на довыборы по одномандатным округам в Госдуму, выборы депутатов законодательных органов власти субъектов РФ и в представительные органы власти административных центров пройдут по так называемой первой модели, которая предусматривает возможность участия в праймериз любого члена партии или беспартийного, а проголосовать при ней может любой избиратель.

Регистрация выборщиков будет осуществляться вплоть до позднего вечера 31 мая, ее можно пройти либо через учетную запись на сайте госуслуг, либо через цифровые платформы партии.

Как заявлял ранее замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов, "Единая Россия" - первая партия, у которой есть блокчейн-платформа для проведения предварительного голосования в электронном виде, "это первый опыт в мире, никто подобного не делал".

Что касается отбора кандидатов на выборы в органы местного самоуправления, то в этом случае будет задействована так называемая четвертая модель праймериз, которая предполагает "голосование исключительно членами партии по утвержденным оргкомитетами спискам", уточнял Перминов.

Статистика и кадры

Прием заявок на участие в предварительном голосовании завершился 15 мая.

По данным Турчака, в этом году участников праймериз больше, чем в прошлом - почти 6 тысяч. "Конкурс - около 5 человек на место (в предыдущем году составлял около 4,2 человек на место - прим. ТАСС). Много молодежи (порядка 40%), много новых лиц, большинство - предприниматели, работники образования и культуры", - обратил внимание секретарь генсовета единороссов.

На фоне борьбы с эпидемией значительно возросла активность врачей: по информации Турчака, сейчас их выдвинулось на предварительное голосование в пять раз больше, чем в 2019 году.

В понедельник "Единая Россия" открывает федеральный ситуационный центр, где в течение недели будут собираться и обрабатываться данные о ходе электронного предварительного голосования партии, вся актуальная информация из центра будет публиковаться в режиме онлайн, так что наблюдать за этим процессом смогут все желающие, сообщил Турчак.

Итоги электронного предварительного голосования будут подведены вечером 31 мая. "Его победители будут представлять нашу партию на выборах в сентябре этого года", - заключил секретарь генсовета партии.

Единый день голосования

В 2020 году единый день голосования должен состояться 13 сентября.

По предварительным данным, в этот день пройдут выборы в 53 субъектах РФ, в том числе в четырех регионах состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 17 - изберут глав, в 11 - новые составы законодательных органов, в 22 административных центрах субъектов РФ состоятся выборы советов депутатов, а в 26 - массовые выборы в органы местного самоуправления, на которых будет замещено около 69 тыс. мандатов.