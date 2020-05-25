Тувой на время болезни Кара-оола будет руководить первый вице-премьер республики

КРАСНОЯРСК, 25 мая. /ТАСС/. Первый вице-премьер Тувы Александр Брокерт назначен исполняющим обязанности главы республики на время болезни Шолбана Кара-оола, у которого диагностирован коронавирус. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального кабмина.

"Глава республики поставил первоочередные задачи перед своими заместителями. Исполнение своих обязанностей возложил на первого заместителя Александра Брокерта, однако сам остается на прямой связи и руководит дистанционно", - сообщили в пресс-службе.

Кара-оол в понедельник через соцсети сообщил о своем заражении. В обращении к жителям Тувы он попросил всех соблюдать самоизоляцию. "Управляемость республики нормальная", - подчеркнул Кара-оол.

Комментарий правительства Тувы ТАСС пока получить не удалось.

В Туве зарегистрировано 706 случаев коронавируса, 83 человека выздоровели, 1 умер.