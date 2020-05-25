Электронное голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет в нескольких регионах

Она заявила, что дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет. "Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее "московской" технологии", - сказала Памфилова, добавив, что такую инициативу должен проявить сам регион, доказав ЦИК свою способность выполнить все требования.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Голосование по поправкам к Конституции России в дистанционном электронном формате состоится в трех-четырех регионах страны. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в интервью "Российской газете" .

По мнению председателя ЦИК, задачу облегчает "отсутствие в общепринятом понимании политической конкурентной борьбы кандидатов". Это "снижает "порог входа" для применения новых технологий и позволяет ориентироваться на более мягкие требования к реализации дистанционного голосования". Кроме того, она отметила, что при принятии решения о дистанционном голосовании по конституции будет принята во внимание эпидемиологическая ситуация в стране.

Памфилова также добавила, что электронное голосование является одним из современных видов голосования, которое может иметь хорошие перспективы в процессе дальнейшего развития избирательной системы в стране. По ее словам, введение процедуры электронного голосования позволит "вовлечь в избирательный процесс больше участников голосования".

Она подчеркнула, что у комиссий вырастет скорость и точность обработки документов, подсчета голосов и подведения итогов, опубликования результатов выборов. Также электронный формат, по словам Памфиловой, со временем снизит общие расходы по организации и проведению выборов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Законом вводится понятие "дистанционное электронное голосование", под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения. Устанавливается, что при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ, местного референдума в случаях и порядке, которые установлены ЦИК России, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также предусмотрено дистанционное электронное голосование.

Законом также предоставляется возможность наряду с установленным порядком осуществлять сбор подписей избирателей через единый портал государственных и муниципальных услуг. Речь идет о сборе подписей, которые необходимы для регистрации кандидата или списка кандидатов, а также для назначения референдума. Устанавливается, что количество подписей, собранных онлайн, должно быть прописано в законе субъекта РФ, однако оно не может превышать половину от количества необходимых для регистрации кандидата подписей.