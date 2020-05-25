Яровая предложила Минпросвещения провести для регионов семинар по летнему отдыху детей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") предложила главе Минпросвещения Сергею Кравцову провести обучающий семинар для региональных властей, чтобы помочь им в подготовке детской летней оздоровительной кампании, сообщила пресс-служба депутата в понедельник.

"Учитывая, что летняя оздоровительная кампания этого года впервые должна была готовиться регионами в новом формате взаимодействия с организациями детского отдыха на местах, принимая во внимание особые обстоятельства в связи с распространением коронавирусной инфекции, мною направлено письмо на имя министра просвещения с предложением первый обучающий семинар провести как общефедеральный и в видеоформате", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.

По словам вице-спикера, такой семинар следует провести на федеральном уровне с участием руководства Минздрава, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, МЧС и Минтруда. По ее словам, такие меры позволят "оказать практическую помощь регионам в организации обучения на местах и дать ответы в том числе на вопросы регионов, избежать ошибок в организации отдыха детей". "Это позволит реализовать задачу, поставленную президентом, позволит реализовать требования закона о безопасности организации летнего отдыха и перейти от практики привлечения к ответственности за нарушения, когда уже речь идет о последствиях, к конкретной помощи при организации детского отдыха и оздоровления", - отмечает Яровая.

По ее словам, важно провести такой семинар в кратчайшие сроки, поэтому она попросила Кравцова проинформировать ее о принятом решении до 1 июня. Яровая напомнила, что ранее президент России Владимир Путин поручил отладить до мелочей все вопросы организации летнего отдыха.

Она отметила, что в этом году работа по организации детского отдыха должна пройти в соответствии с законом, вступившем в силу в январе. В частности, к числу полномочий межведомственных комиссий, формируемых губернаторами, теперь относится проведение информационно-разъяснительной работы с руководителями организаций отдыха детей и их оздоровления. Кроме того, ранее были приняты законы, которыми закреплены полномочия органов власти всех уровней в сфере организации отдыха и оздоровления детей, а также введена обязательная разработка рекомендуемых туристских маршрутов, типового договора по организации детского отдыха, публичного реестра организаций детского отдыха.