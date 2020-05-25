Захарова: создание антитеррористического центра РФ и Грузии не предполагало участия НАТО

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Грузино-российский антитеррористический центр, создать который планировалось 15 лет назад, должен был функционировать исключительно на двусторонней основе и без участия НАТО. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Комментируя сделанное 19 мая заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу "Рустави-2", Захарова отметила: "В 2005-2006 годах создание грузино-российского антитеррористического центра рассматривалось сторонами в качестве элемента пакетного соглашения о выводе из Грузии российских военных баз. При этом на переговорах речь шла исключительно о двустороннем, а не о многостороннем контртеррористическом взаимодействии".

В подтверждение своих слов дипломат сослалась на два документа: сделанное в 2005 году совместное заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова и той же Зурабишвили, которая тогда возглавляла грузинское министерство иностранных дел, и подписанный в марте 2006 года договор, регулирующий порядок вывода российских военных баз из Грузии. В нем, в частности, говорилось о подготовке соглашения о создании такого антитеррористического центра, в интересах которого планировалось использовать инфраструктуру российской военной базы в Батуми.

"В этой связи заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об обсуждении с российской стороной возможности подключения НАТО к деятельности грузино-российского анти террористического центра оставляем на ее совести", - подчеркнула Захарова.