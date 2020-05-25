Лавров: пандемия может посодействовать выработке объединительных подходов между странами

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на международную жизнь, но в ответ на этот вызов государства могут нарастить сотрудничество и сконцентрироваться на объединяющей повестке. Об этом говорится в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам проходящих в понедельник в онлайн-формате "Потсдамских встреч", организованных Германо-российским форумом и Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Текст зачитал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"В ближайшей перспективе пандемия коронавируса становится одним из значимых факторов, способных содействовать формированию объединительных подходов в сфере внешней политики и мировой экономике, наращиванию взаимодействия стран и международных институтов в борьбе с реальными, а не мнимыми угрозами человечеству", - подчеркнул Лавров.

По мнению министра, нынешняя ситуация требует серьезного экспертного анализа.

"Применительно к российско-германским отношениям речь идет о важности лидерства наших стран в стремительно меняющемся мире. В наших общих силах трансформировать пессимистичный, но расхожий сегодня лозунг "мир никогда не будет прежним" в гораздо более амбициозную и ориентированную на будущее установку "мир должен стать лучше", - заявил глава МИД РФ.

"Потсдамские встречи" проходят в 23-й раз.