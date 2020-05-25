Путин подписал закон об увеличении предельного возраста ректоров вузов до 70 лет

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий до 70 лет предельный возраст лиц, занимающих должность ректора вуза. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Законом предельный возраст ректоров повышается с 65 лет до 70 лет без права продления. При этом вводится норма, в соответствии с которой в отдельных случаях, предусмотренных федеральными законами, срок пребывания ректора или руководителя научной организации в должности может продлеваться и по достижении им возраста 70 лет. Речь, в частности, идет о ректорах МГУ им. М. В. Ломоносова и СПбГУ.

Закон также ограничивает количество сроков, в течение которых одно и то же лицо вправе быть ректором одного и того же вуза. Один и тот же человек не может занимать эту должность более трех сроков. Закон устанавливает нормы, согласно которым трудовые договоры руководителей государственных и муниципальных научных организаций, а также глав государственных и муниципальных вузов, станут срочными и будут заключаются на срок до пяти лет.

Новые нормы должны вступить в силу с 1 июля 2020 года. При этом уставы научных и образовательных организаций нужно привести в соответствие с Трудовым кодексом в течение 30 дней со дня вступления закона в силу.