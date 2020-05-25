Эксперт заявил, что пандемия приведет к большему прагматизму в международной политике

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пандемия коронавируса приведет к ослаблению международных игроков, а из-за ограниченности ресурсов внешняя политика различных стран станет более прагматичной. Такое мнение выразил в понедельник директор по научной работе Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов, выступая на проходящих в формате онлайн "Потсдамских встречах", организованных Германо-российским форумом и Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

"Неизбежное сокращение ресурсов на любую внешнеполитическую деятельность заставит более четко и внимательно относиться к целям, задачам и приоритетам, - сказал Лукьянов. - Я думаю, что мировая политика сдвинется в сторону большего прагматизма".

Правительства различных стран, констатировал эксперт, понимают, что любой международный конфликт лишь усугубит и без того непростую ситуацию, вызванную пандемией. В то же время, по его словам, кризис продемонстрировал, что "на глобальные вызовы можно давать локальные национальные ответы", в будущем эта тенденция усилится. Скоро странам предстоит заняться непростым разрешением внутренних проблем, предсказал аналитик. Никто не сможет упрочить свои позиции на международной арене, все государства выйдут из кризиса ослабленными, в том числе Китай.

Однако кризис не приведет к кардинальному изменению международно-политической повестки дня, считает эксперт. "Мы видим, что после вынужденной паузы, наступившей из-за пандемических ограничений, постепенное оживление политики возвращает нас ровно к тем проблемам, конфликтам и непониманию, которые были", - резюмировал Лукьянов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,4 млн человек, свыше 340 тыс. умерли.